Verlierer des Tages Adam Levines Frisur kommt nicht gut an

Das hat sich Musiker Adam Levine (40) wohl anders vorgestellt. Vor einigen Tagen veröffentlichte der Maroon-5-Sänger ("This Love") seine neue Frisur in seinen Instagram-Storys. Er hatte mit seinen blondierten, an der Seite abrasierten Cornrows inklusive eines Rattenschwanzes aber die Rechnung ohne seine Fans gemacht, denn denen scheint die Frisur nicht besonders zu gefallen, wie aus zahlreichen Kommentaren in den sozialen Medien hervorgeht.