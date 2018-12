Verlierer des Tages Absage für Eddie Redmayne

Eddie Redmayne (36, "The Danish Girl") landet mit seinen Filmen normalerweise einen Erfolg nach dem anderen. Doch jetzt wird der Schauspieler ausgebremst: Sein neues Projekt "The Trial of the Chicago 7" wurde abgesagt. Dass er sich bei der Rolle vergriffen hatte, konnte lange keiner ahnen. Denn der Film, der unter Regisseur Aaron Sorkin (57) realisiert werden sollte, wird aufgrund von finanziellen Bedenken seitens der Produktionsfirma Amblin Partners überraschend gecancelt, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.