Verliebtes Instagram-Foto Sophie Turner und Joe Jonas heizen Gerüchte um Paris-Hochzeit an

Die erste Hochzeit fand - nicht ganz so still und heimlich wie gewünscht - im Mai in Las Vegas statt. Für ihre große Traumhochzeit, die bald folgen soll, haben sich Sophie Turner (23, "Game of Thrones") und Joe Jonas (29) offenbar für Frankreich als Austragungsort entschieden. Nun häufen sich die Spekulationen, dass die Trauung in Paris stattfinden soll. Und das offenbar noch diesen Monat.