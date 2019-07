Verliebt, verlobt, verheiratet Sophie Turner und Joe Jonas: Erstes Hochzeitsfoto veröffentlicht

Zweite Trauung in Frankreich

Das Paar gab sich am vergangenen Samstag in Carpentras (Südfrankreich) auf einem Schloss zum zweiten Mal das Jawort. Designer Nicolas Ghesquière postete auf seinem Instagram-Account außerdem ein Foto von Sophie Turner in ihrem aufwändigen Brautkleid vor einem Spiegel. Anfang Mai hatten Turner und Jonas nur Stunden nach den Billboard Music Awards bereits in Las Vegas geheiratet.