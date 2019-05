Verliebt, verlobt, verheiratet Neue Details zur Vegas-Hochzeit von Sophie Turner und Joe Jonas

"Ich wusste es erst fünf Minuten vor der Hochzeitszeremonie", sagte Garon. "Ich wusste zwar, dass jemand heiraten würde, aber nicht, wer." Als er dann Joe Jonas gesehen hat, habe er gedacht: "Das ist der Typ, der 'Cake by the Ocean' singt!" 2015 war dieser Song Jonas' Hitsingle mit der Band DNCE. Sophie Turner erkannte der Elvis-Imitator laut eigener Aussage nicht, denn mit "Game of Thrones" kenne er sich nicht aus.