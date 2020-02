Verliebt in Sharon Trovato Neue Liebe für "DSDS"-Gewinner Severino Seeger

Severino Seeger (33, "Hero Of My Heart"), der "DSDS"-Gewinner von 2015, hat eine neue Liebe: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist der Sänger in die TV-Detektivin Sharon Trovato (28, "Die Trovatos - Detektive decken auf") verliebt. Das Paar habe jüngst zusammen in Frankfurt das Musikvideo zu seinem Song "Du bist meine 1" gedreht. "Wir sind gerade in der Kennenlernphase, obwohl wir uns schon seit neun Jahren kennen", zitiert "Bild" den Sänger. "Ich bin seit zwei Jahren Single und freue mich, dass es sich mit Sharon so gut anfühlt. Ich bin sehr gerne in ihrer Nähe."