Wie mehrere Insider berichten, hätten die Obamas das Haus in diesem Sommer gemietet und sich so sehr in das Anwesen verliebt, dass sie dem Besitzer ein Kauf-Angebot gemacht hätten. Ausgestattet ist der Landsitz mit sieben Schlafzimmern, hohen Gewölben, einem Pool, einer Feuerstelle sowie zwei weiteren Flügeln, in denen Gäste untergebracht werden können. Außerdem gehören ein Privatstrand sowie ein Bootshaus dazu.