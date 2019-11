Verliebt in Co-Star Nach 38 Jahren Ehe: Lässt sich Ron Perlman scheiden?

Ron Perlman und Modedesignerin Opal Stone heirateten am Valentinstag 1981. Aus der Ehe stammen Tochter Blake (35) und Sohn Brandon Avery (29). Während Blake, wie ihr Vater, als Schauspielerin arbeitet, tritt Brandon Avery unter dem Künstlernamen Delroy Edwards als DJ auf. Ron Perlman ist unter anderem bekannt für seine Verkörperung des Clay Morrow, den er von 2008 bis 2013 in der Dramaserie "Sons of Anarchy" spielte. In den Comicverfilmungen "Hellboy" und "Hellboy 2" spielte er den titelgebenden Dämon mit der Riesenfaust.