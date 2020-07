Zu spüren bekam das insbesondere Alba, als Lo die Bayern im Euroleague-Duell kurz vor Weihnachten in Berlin mit zwei Dreiern in Folge in den Schlusssekunden in die Verlängerung rettete und somit letztlich noch zum Sieg (77:76) führte. Gegen Olympiakos Piräus (85:83) legte Lo mit 19 Punkten ein weiteres Highlight-Spiel hin. Während die anderen Guards im Kader des FCBB größtenteils enttäuschten, kam er in der europäischen Basketball-Königsklasse im Schnitt auf neun Punkte und 3,3 Assists.