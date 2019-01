Verliebt in Australien Nicole Mieth verdankt dem Dschungelcamp die Liebe ihres Lebens

"Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen"

Mieth und Werner lernten sich 2017 im Zuge der Dschungelcamp-Dreharbeiten kennen. Mieth belegte in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" damals den neunten Platz. "Helmut und ich lernten uns im Hotel Versace kennen. Er war als Manager für zwei Kandidaten vor Ort", so Mieth zu spot on news. Bei den Nachdreh-Arbeiten zu "Das perfekte Promi Dinner" habe es schließlich "endgültig gefunkt. Ich bin sofort zu ihm nach Wien gezogen, habe mein altes Leben hinter mir gelassen und bin so richtig glücklich, wie man es sich nur wünschen kann", schwärmt die Schauspielerin.