Vor seinem Startelfdebüt in der Bundesliga steht Top-Torjäger Paco Alcacer. Nach sechs Toren als Joker arbeitet sich der Spanier "peu a peu" (Favre) an die erste Elf heran. In der Nationalmannschaft spielte Alcacer beim 4:1 in Wales von Beginn an, beim 2:3 gegen England kam er von der Bank. In beiden Spielen hielt sein Lauf an, Alcacer erzielte drei Tore.