Verletzungen aufgemalt? Johnny Depp erhebt unglaubliche Vorwürfe gegen seine Ex Amber Heard

Depp hatte vor einigen Wochen Heard wegen übler Nachrede auf einen Betrag von 50 Millionen US-Dollar verklagt. Die Schauspielerin hatte wenige Monate zuvor einen Artikel in der "Washington Post" veröffentlicht, in der sie über ihre Erfahrungen als Opfer häuslicher Gewalt berichtet. Depps Name fiel in dem Stück allerdings nicht.