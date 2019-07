Verletzungen an Bauch und Armen Schauspieler Simon Yam auf der Bühne niedergestochen

Der in Hongkong geborene Simon Yam begann seine Karriere als Model, bevor er in mehreren von der Kritik hochgelobten chinesisch-sprachigen Filmen mitwirkte. Sein Hollywood-Debüt gab er in dem Film "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" (2003) mit Angelina Jolie (44) in der Hauptrolle.