Über sein Privatleben spricht Schauspieler Florian David Fitz äußerst selten. Jetzt lenkt der 44-Jährige mit seinem nackten Körper im Kinofilm "100 Dinge" die Blicke auf sich. Und auch seine Narbe auf der Nase fällt in so mancher Szene auf. Was war der Grund für den kleinen Schönheitsmakel?