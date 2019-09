Verletzung am Sprunggelenk "Großstadtrevier": Jan Fedder muss Dreharbeiten unterbrechen

Wieder Sorge um Jan Fedder (64): Der Schauspieler muss mit den Dreharbeiten für die 33. Staffel des "Großstadtreviers" aussetzen. "Jan Fedder befindet sich wegen einer Verletzung am Sprunggelenk in medizinischer Behandlung und wird voraussichtlich für einige Wochen ausfallen", heißt es in einer Pressemitteilung der ARD. Der 64-Jährige war am vergangenen Wochenende offenbar gestürzt.