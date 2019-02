München - Am Mittwoch musste die Tierrettung einem verletzten Schwan zur Hilfe kommen. Passanten hatten am Vormittag den blutverschmierten Vogel am Parzivalplatz an der Ecke Leopoldstraße gefunden und die Polizei verständigt. Die Beamten wandten sich an die Tierärztin Malgorzata Horvath (50), die gerade einen Tierrettungs-Einsatz beendet hatte und zur Hilfe eilte.