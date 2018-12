Welzmüller, der sich im Derby gegen den TSV 1860 Mitte September einen Kreuzbandriss zugezogen hat, befindet sich derzeit in der Reha. "Haching ist wie eine zweite Familie für mich und ich freue mich, in den nächsten Jahren meine ganze Energie und all mein Herzblut in den Verein zu stecken", sagte Welzmüller.