Verleihung in der Münchner Residenz Bayerischer Verdienstorden: Fußballweltmeister, Weltstar und Wagner

Die Kabarettisten

Drei Kabarettisten waren ebenfalls unter den Geehrten. Neben Michael "Michl" Müller (47, "Fastnacht in Franken"), bekam auch Lisa Fitz (67) einen weißen-blauen Orden angesteckt. "Sie war in den 1980er Jahren die erste Frau Deutschlands, die mit einem kabarettistischen Soloprogramm auf der Bühne stand", hieß es unter anderem in der Laudatio. Kollegin Monika Gruber (48) wurde ebenfalls ausgezeichnet. "Als Künstler freut man sich über jeden Preis, insofern freut mich auch dieser Preis sehr. Aber eine Ehrung vom Freistaat Bayern zu bekommen, als heimatverbundener Mensch, ist natürlich schon etwas ganz Besonderes", so Gruber.

Nicht nur "Mia [Wir] san mia"

Regisseur Marcus H. Rosenmüller (46, "Wer früher stirbt, ist länger tot") nahm seine Ehrung ebenfalls persönlich entgegen. "So eine Auszeichnung bedeutet natürlich immer auch die Verantwortung, dass man versucht, in dem Sinne weiterzumachen, wie man bisher tätig war. Und ich hoffe immer auf ein Bayern, in dem es nicht nur heißt 'Mia [Wir] san mia', sondern auch 'Mia sind auch die anderen'", erklärte er spot on news.

In der Laudatio ging es vor allem auch um die von ihm inszenierten "Singspiele am Nockherberg", die er "auf ein bis dahin unerreichtes Niveau brachte". Das freute Rosenmüller besonders, denn: "Das Singspiel ist tatsächlich etwas Herausstechendes und als Eulenspiegelei natürlich großartig. Dass es das gibt und dass ich da tätig sein durfte, war wirklich ein Highlight in meinem bisherigen Schaffen. Dafür nehme ich den Orden sehr gern an."

Nach dem offiziellen Teil ließen sich die Neu-Ordensträger bei Speis und Trank noch gebührend feiern.