Verleihung im Januar Deutscher Fernsehpreis 2019: "Das Boot" dominiert die Nominierungen

Auch "Tatort"-Stars sind nominiert

Gleich vier "Tatort"-Stars treten in der Kategorie "Beste Comedy-Serie" gegeneinander an. Jan Josef Liefers, den meisten bekannt als Münsteraner Pathologe Prof. Boerne, ist mit seiner schwarzhumorigen Serie "Arthurs Gesetz" nominiert. Darin ist auch die "Weimarer Ermittlerin" Nora Tschirner in einer höchst ungewöhnlichen Rolle zu sehen. Christian Ulmen (ebenfalls Weimar-"Tatort") und Fahri Yardim ("Tschiller"-Reihe) könnten den Preis mit "jerks." aber auch holen. Die dritte nominierte Comedy-Serie ist "Der Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel in der Titelrolle.