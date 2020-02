Diese Marken wurden als Best Brands ausgezeichnet

Verliehen wurde der Award in folgenden Kategorien: "Beste Unternehmensmarke in Europa" wurde Adidas, als "Beste Produktmarke" wurde WMF ausgezeichnet. "Beste Wachstumsmarke" wurde Char-Broil. Zudem gab es zwei Sonderkategorien: "Beste Nachhaltigkeitsorganisation" wurde WWF, der Award in der Kategorie "Best Future Tech Brand" ging an Dyson.