Verleihung des Iconista Awards Collien Ulmen-Fernandes: Ihrer Tochter soll die Welt offenstehen

Wenn es um inspirierende Frauen geht, fällt Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Collien Ulmen-Fernandes (37) vor allem ein Name ein: Pippi Langstrumpf. "In meiner Kindheit hätte ich sie gerne als Freundin gehabt", verrät sie im Interview am Rande der Verleihung des Iconista Awards, der in diesem Jahr an Kristina Vogel (28) geht.