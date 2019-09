Die Zielgruppe

Das Start-up hat, wie Dickhardt sagt, urbane Familien im Blick, Eltern zwischen 28 und 45, die individueller reisen wollen als ins Kinderhotel, mit dem Fernreise-Flieger oder mit dem ausladenden Wohnmobil, das in südlichen Städtchen nicht durch die Gassen passt und am Campingplatz dann fernab vom Gewässer an der Steckdose hängt. Quasi: Leute wie die Roadsurfer selbst. Für Sparfüchse sind die Busmieten zwischen 75 und 120 Euro pro Tag nicht ausgelegt. Anders als bei vielen anderen Autovermietungen dürfen hier auch schon 18-Jährige ein Fahrzeug leihen.

Das 2. Standbein

Roadsurfer verleiht die Camper-Vans nicht nur, sondern verkauft sie auch, oft nach der ersten Verleih-Saison. Viele Kunden testen erstmal, ehe sie für einen Gebrauchten um die 50.000 Euro ausgeben.

Die Entwicklung

"Wir können von Tag eins an behaupten, dass wir profitabel sind", sagt Gründerin Susanne Dickhardt. Ihre vorherigen Jobs haben die Gründer inzwischen aufgegeben: "Wir können also davon leben." Aus drei Standorten in Deutschland werden 2018 neun, in diesem Jahr sind jeweils zwei in Deutschland und in Frankreich dazugekommen. Aktuell beschäftigen die Roadsurfer 37 Festangestellte. Die Übergaben und Reinigung der Busse regeln 450-Euro-Kräfte. Inzwischen gehören neben den VWs auch Marco-Polo-Vans von Mercedes zur Flotte.

Die Zukunft

"Das Finanzierungsvolumen für die kommende Saison liegt im mittleren achtstelligen Bereich", sagt Susanne Dickhardt, "eine ziemliche Hausnummer" fürs dritte Geschäftsjahr sei das: "Der Umsatz ist auch achtstellig." Demnächst bieten die Roadsurfer mehr als 1000 Camper-Vans an und sind Marktführer. 2020 schaffen sie Fahrzeuge mit Nasszelle an, "weil das oft nachgefragt wird" und VW und Mercedes das in ihren Vans nicht bieten. Dann wird die Firma weitere Kleinst-Wohnmobile anbieten, allerdings in ihrer kleinsten Form – wie etwa Westfalia Columbus oder Ford Nugget.

Wie die Geschichte weitergeht und in welchem Tempo? Davon können die Roadsurfer am Wochenende den anderen Gründern bei der Bits & Pretzels erzählen.

