Prinz Charles (71) hatte sich im März mit dem Coronavirus infiziert. Bei ihm sei die Erkrankung "ziemlich leicht" verlaufen, sagte er nun in einem Interview mit "Sky News". "Ich hatte Glück in meinem Fall ... aber ich hatte es und ich kann dadurch verstehen, was andere Leute durchgemacht haben." Der britische Thronfolger hatte sich auf seinem schottischen Landsitz Birkhall in Quarantäne begeben, nachdem er positiv auf das Virus getestet worden war. Der Palast erklärte, Charles habe nur leichte Symptome.