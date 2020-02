Geschlossen: Anwohner vermissen Seebiergarten

Am See stand bis vor etwa zwei Jahren ein Vorzeige-Objekt, das die Gegend ein wenig aufhübschte: der Seebiergarten Lerchenau, der im März 2018 völlig überraschend nicht wiedereröffnete, weil die Eigentümerfamilie Able mittelfristig ein Boarding-Haus (also für einen begrenzten Zeitraum vermietete Appartements mit besonderen Services für die Mieter, zum Beispiel Frühstück) sowie einen neuen Biergarten bauen wollte. Doch bis heute passierte hier: nichts.