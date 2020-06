"Falls sich massive Staus ergeben, soll das KVR sofort gegensteuern"

Wie massiv werden die Staus wirklich sein, die diese Maßnahme verursacht – will CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl wissen. Und fordert per Antrag, dass das Kreisverwaltungsreferat die Auswirkungen auf der Prinzregentenstraße mit den Zubringerstraßen "ehrlich darstellt". Eine Messung während der Pfingstferien sei nicht repräsentativ. "Falls sich massive Staus ergeben, soll das KVR sofort gegensteuern und die Rot-Grün-Schaltung so ändern, dass der Verkehr besser fließt", sagt Pretzl zur AZ. "Stopp-and-Go-Verkehr bringt doch noch mehr Schadstoffe, also noch schlechtere Luft." Mancher in der Rathaus-Opposition drückt das auch etwas deftiger aus: "So was deppert’s."