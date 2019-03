Verkürzter Auftakt am 14. April "Game of Thrones": So lang sind die ersten Folgen der finalen Staffel

Bislang hieß es, die finalen sechs Folgen von "Game of Thrones" würden jeweils mindestens eine volle Stunde dauern. Selbst Peter Dinklage (49, Tyrion Lennister) hatte via Twitter stolz die Laufzeiten der Episoden gepostet. Zumindest aber bei den ersten beiden Folgen wird dieses Versprechen anscheinend nicht eingehalten, wie unter anderem die Seite "Collider" berichtet. So werde der Auftakt der 8. Staffel "nur" mit 54 Minuten daherkommen, Folge zwei dann immerhin 58 Minuten vorweisen können.