Verkehrsunfall im Landkreis Landshut Ältere Frau (86) kommt von Straße ab und knallt gegen Baum

Wurmsham/Velden - Eine 86-jährige Frau aus dem Gemeindegebiet Truchtlaching im Landkreis Traunstein ist am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr mit ihrem VW Beetle gegen einen Baum gefahren. Sie war auf der Kreisstraße LA48 von Wurmsheim in Richtung Velden unterwegs. Am Scheitelpunkt einer Kuppe auf Höhe des Weilers Weg kam Sie von der Fahrbahn ab - aus bisher ungeklärten Gründen. Sie fuhr ca. 120 Meter auf einer Wiese, an einem landwirtschaftlichen Anwesen vorbei, und knallte dann gegen einen Baum.