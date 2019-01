Garching - Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend, als eine 52-jährige Autofahrerin auf der Münchner Straße stadteinwärts nach Garching unterwegs war. Gleichzeitig befand sich ein 31-Jähriger in entgegengesetzter Richtung auf der Münchner Straße und wollte laut Polizei an einer Kreuzung auf die B471 abbiegen. Da der Mann das für ihn geltende Rotlicht übersah, prallten die beiden Fahrzeuge frontal aufeinander.