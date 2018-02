Auffallend ist in der jüngsten Statistik aber, dass 2017 doppelt so viele Autofahrer und Mitfahrer umkamen, nämlich insgesamt acht. Eine Erklärung: Allein bei dem Unfall auf der Wasserburger Landstraße am ersten Wiesnwochenende kamen drei Menschen um. Die Franzosen waren zu Besuch in München und saßen in einem gemieteten Kleinwagen, als ein 60-Jähriger mit seinem SUV mit über 100 Sachen von hinten auffuhr.