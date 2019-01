München - Der Bau der Zweiten Stammstrecke ist in vollem Gange: Am 11. Januar haben am Hauptbahnhof die Bohrungen an den Bahnsteigen der Gleise 20 und 21 begonnen. Dort werden in 60 Metern Tiefe Brunnen angelegt, um während des Baus der neuen Station unter dem Hauptbahnhof das Grundwasser abzuhalten. Doch das Grundwasser könnte das geringste Problem sein, glaubt man einem aktuellen Bericht der "Süddeutschen Zeitung".