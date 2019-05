Ein Prinzip, das sich laut Bogenberger 1:1 auf München übertragen lässt. Denn er findet, dass sich hier dringend etwas tun muss. "Jahrelang wurde das Wachstum der Stadt verkehrsmäßig unterschätzt. Die Stadt ist in der Zeit einfach viel stärker gewachsen, als vorhergesehen", so der Professor. Die ÖPNV-Systeme und die Straßen seien in München jedoch längst nicht für so viele Menschen ausgebaut, "deshalb staut sich alles in der Mitte der Stadt", analysiert der Verkehrs-Experte.