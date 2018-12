Staus auf Truderings Hauptstraßen - Abfluss von A99 auf B304 dosieren?

Längere Staus gibt es in Trudering leider immer wieder. Wie lässt sich Abhilfe schaffen? Idealerweise müsste schon der Abfluss von der A99 so gedrosselt werden, dass nicht B304 und B471 kollabieren, so die Idee, die in dem Antrag zum Ausdruck kommt. "Inwiefern existiert für derartige Lastfälle ein Verkehrssteuerungskonzept dahingehend, den Abfluss von der A99 auf die B304 so zu dosieren, dass dort und auf der B471 der Verkehr auf hohem Niveau flüssig gehalten wird, anstatt ihn auch dort kollabieren zu lassen?", lautet etwa eine der Fragen.