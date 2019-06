Junge Union wendet sich mit Brief an den Landeshauptmann Tirols

In einem öffentlichen Brief an den Landeshauptmann Tirols, Günther Platter, macht der Vorsitzende der Jungen Union Tegernsee-Egern-Kreuth, Szymon Tupta, seinem Ärger Luft: "Lieber Herr Platter, wir lieben Österreich, aber jetzt ist es zu viel des Guten! [...] Das ist ein Eingriff in die Bewegungs- und Reisefreiheit der Europäischen Union. Straßen wurden nicht gebaut, um gesperrt, sondern um benutzt zu werden."