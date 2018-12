Giesing - Großeinsatz an der Tegernseer Landstraße: Am Freitagvormittag stand ein Reisebus am McGraw-Graben in Giesing in Vollbrand. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte auf Nachfrage der AZ mit, dass etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort waren, um das Feuer zu löschen. Auch wegen der starken Rauchentwicklung war demnach der McGraw-Graben zunächst gesperrt.