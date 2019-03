München - Neue zeitgemäße elektronische Tickets im Münchner Nahverkehr – das kündigte der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) schon im Januar 2019 an. Nun werden die ersten neuen Tickets an Abokunden versandt. In einer Pressemitteilung teilte der MVV mit, dass die Kunden der Deutschen Bahn von April bis Oktober die Chipkarten in der Post finden werden.