Verkehrs-Chaos in Landshut Wirrwarr am Harlander-Knoten: Autos in der Sackgasse

Stau am Harlander-Knoten: Ärger über Umleitungen

In der Alten Regensburger Straße ging es nur noch im Schneckentempo voran. Das Problem: die Ampel an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Alte Regensburger Straße. Nachdem die Ampel für die Fahrzeuge aus der Alten Regensburger Straße kommend circa eine Minute lang rot war, schaltete sie nur für rund zehn Sekunden auf Grün. In dieser Zeit mussten aber die Linksabbieger auch noch den Verkehr aus der Gegenrichtung durchlassen. So kamen nur zwei, drei Autos durch, bevor die Ampel wieder umschaltete.