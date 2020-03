Verhindert ihre Mutter die Hochzeit? Nach On-Off-Beziehung: Ist Schauspielerin Amanda Bynes schwanger?

Bynes kämpfte immer wieder gegen ihre Drogensucht und psychischen Probleme an, Anfang 2019 wies sich der ehemalige Teenie-Star in eine Klinik ein. Auch zurzeit soll sich die 33-Jährige in einer Einrichtung für psychisch Kranke befinden. Bynes selbst hat die Schwangerschaft bisher nicht bestätigt.