Verheiratet seit 2018 "Seelenverwandte": Justin Bieber rührt mit Liebesgedicht für Hailey

"Die Dinge um uns herum werden mit der Zeit immer besser. Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich! Du bist Hand in Hand mit mir gegangen, während ich weiterhin meine Emotionen, meinen Geist, meinen Körper und meine Seele in Ordnung bringe! Du hast mir so viel Kraft, Unterstützung, Mut und Freude gegeben", schwärmt Justin Bieber. "Ich wollte dich nur in aller Öffentlichkeit ehren und dich daran erinnern, dass das Beste noch kommen wird! Ich wünsche dir ein tolles Shooting heute, meine Liebe!", schließt er seinen Post.