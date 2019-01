Puchheim - Vor dem Haus in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) liegen einen Tag nach dem Unglück Blumen und ein Tedybär. Ein Foto erinnert an die kleine Vanessa, die nur fünf Jahre alt geworden ist. Am 31. Dezember hat sich das Mädchen bei dem Hochhaus-Feuer in einem Schrank versteckt und ist ums Leben gekommen. Der Vater des Kindes hatte am Silvestertag noch versucht, seine Tochter aus der brennenden Wohnung zu holen - was ihm laut Polizei aber nicht gelang.