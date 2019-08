Wie er es denn selbst mit dem Klimaschutz halte? Vegetarier sei er und versuche, soweit möglich, aufs Fliegen zu verzichten.

Finkbeiners Initiative und er selbst stehen jedoch in der Kritik. "Die Zeit" stellte heuer in einem Artikel Zahlen in Frage: "Plant for the Planet" wirbt damit, dass es drei Billionen Bäume auf der Erde gebe und beruft sich dabei auf eine Zählung der ETH Zürich, wo der 21-Jährige nun studiert. Es sei Platz für 1000 Milliarden weitere, so die Schlussfolgerung.

Schmückt er sich mit fremden Federn? "Schwachsinn", sagt er

Im Bericht der "Zeit" erklärt dessen Autor, dass diese Zahl fragwürdig sei. Zudem stamme ein Großteil der Bäume des Online-Baumzählers aus einem alten UN-Projekt für staatliche Aufforstung. Ob sich Finkbeiner dazu verleiten lassen habe, sich mit fremden Federn zu schmücken? "Schwachsinn", sagt er der AZ. Man sei von Anfang an transparent damit umgegangen, dass man mit der UN zusammengearbeitet habe. Für einige "Luftbuchungen" im Zähler – etwa einen Testeintrag der IT-Abteilung, dem zufolge die "Willy Wonka Chocolate Factory" über 400.0000 Bäume gepflanzt haben soll –, und die "Plant for the Planet" zunächst nicht löschte, entschuldigt sich Finkbeiner. Dann ist die Sache für ihn erledigt. So ganz ernst, entsteht der Eindruck, nimmt er die Kritik nicht, passt schon, ist doch für die gute Sache.

Und das stimmt ja auch. Die Bäume – es brauche vor allem Mischwälder, die seien am wenigsten anfällig – funktionierten wie ein "Zeitjoker" für den Klimawandel, hatte Finkbeiner es einmal erklärt. Und er wiederholt mehrmals die vielleicht wichtigste Botschaft: "Mit Bäumen allein können wir die Klimakrise nicht lösen".

Denn genügend Bäume, um den derzeitigen CO2-Ausstoß quasi "wezuforsten", kann auch Finkbeiner nicht pflanzen.

