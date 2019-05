Verhasst oder geliebt? So stehen die Fans wirklich zum "Game of Thrones"-Finale

Sogar noch schlechter kommt die letzte Folge von "Game of Thrones" in der international bekannten Internet Movie Database (IMDb) weg. "The Iron Throne", so der Name der Episode, bekam von mittlerweile fast 180.000 Nutzern eine durchschnittliche Wertung von nur 4,3 von 10 möglichen Sternen. Auch hier ein Vergleich: Das Finale der siebten Staffel bringt es bei rund 53,500 Stimmen auf 9,5 Sterne. Es ist also davon auszugehen, dass es sich nicht nur um eine kleine, laute Gruppe an Kritikern handelt, die vom Ende enttäuscht war.