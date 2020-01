Verhandlungen stehen still Pläne zu "Friends"-Reunion: Das ist der aktuelle Stand

Seit Monaten laufen Gespräche über eine mögliche Reunion der "Friends"-Schauspieler für ein Special auf HBO Max. Wie "Deadline" berichtet, sind die Verhandlungen nun zum Stillstand gekommen. Demnach konnten sich der Cast um Jennifer Aniston (50, "The Morning Show") und Warner Bros. Television beim Thema Geld nicht einigen. Es soll eine "achtstellige Kluft" bestehen, zwischen dem, was die Stars verlangen und dem, was das Studio bereit ist zu zahlen.