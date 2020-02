Verhandlung in New York Harvey Weinstein: Hauptzeugin bricht emotional zusammen

Am Montag kam es beim Prozess gegen Harvey Weinstein (67) in New York zu emotionalen Szenen. Während die Hauptbelastungszeugin, das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer Jessica Mann (34), von der Weinstein-Verteidigerin Donna Rotunno (44) ins Kreuzverhör genommen wurde, brach die Schauspielerin emotional zusammen. Nach ihrer belastenden Aussage vom Freitag versuchte die Anwältin laut "New York Times" nun, die Glaubwürdigkeit der Zeugin vor Gericht anzuzweifeln, was offenbar für Mann zu viel wurde.