Auch in der Sache liegen die Meinungen am Verhandlungstag auseinander. Die Liste der Vorwürfe, die Mollath gegen den Freistaat vorbringt, ist lang. Die Richter, die ihn in die Psychiatrie gebracht haben, sollen Rechtsbeugung begangen, die Staatsanwälte die Schwarzgeldvorwürfe bei der Hypovereinsbank, die Mollath zur Anzeige gebracht hatte, gedeckt haben. "Ein Mensch wurde kaputtgemacht", sagt Mollaths Anwalt Hildebrecht Braun mit Nachdruck in der Stimme: "Herr Mollath kommt hier nicht als Bittsteller, Herr Mollath will sein Recht!"

Der Freistaat weist Mollaths Anschuldigungen zurück

Ganz anders tritt Michael Then auf, der den Freistaat vertritt. Er spricht so leise, dass aus dem Zuschauerraum von hinten "Lauter"-Rufe zu hören sind: "Wir sind noch weit auseinander, aber wir sind offen, zu einer gütlichen Einigung zu gelangen." Mollaths Vorwürfe weist Then trotzdem zurück. Da wird es hinten im Saal, wo viele Unterstützer Mollaths sitzen, kurz unruhig.

Wann im Verfahren ein nächster Schritt erfolgt, bleibt am Mittwoch offen. Das Gericht setzt keinen weiteren Verhandlungstermin fest. Mollaths Anwalt Braun ist zuversichtlich, das Gericht habe anerkannt, dass die Ansprüche gerechtfertigt sind. "Es geht jetzt nur noch um die Höhe", sagt er nach der Verhandlung.

Und Mollath? Der sagt nach der Verhandlung, er sei "positiv überrascht". Die Richter hätten "sich wirklich bemüht die Akten zu durchforsten". Insofern sei das "ein großes Glück" für ihn. "Wie es ausgeht, kann man nicht absehen."

Und auch nicht, wie es für ihn weitergeht. Er repariere noch manchmal etwas, sagt Mollath. Doch wohin es geht, perspektivisch? "Ich frage mich, ob es Sinn ergibt, sich in Deutschland anzusiedeln", sagt der 62-Jährige. In Bayern sei er ohnehin nur noch "sehr selten."