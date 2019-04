Auch, ob Knochen des vermissten Mädchens in dem Auto waren, wollten die Beamten am Montag Abend noch nicht preisgeben. Sie hätten jedoch "Feststellungen" gemacht in der Grube, "die möglicherweise in Zusammenhang mit dem Fall stehen könnten", so die Auskunft im Polizei-Sprech.

Monika ging nachmittags mit ihren Freundinnen spazieren - danach verliert sich ihre Spur

Klar ist: Die Beamten vermuteten an dem Waldstück "einen möglichen Ablageort der Leiche". Und sie rechneten damit, das Auto zu finden, bei dem es sich sehr wahrscheinlich um einen alten, petrolfarbenen VW Käfer handelt. "Seinem Zustand nach ist er seit mehreren Jahrzehnten dort vergraben", sagte Beck.

Fast 43 Jahre ist es nun her, dass die zwölf Jahre alte Monika Frischholz verschwunden ist. Sie war damals nach den Hausaufgaben nachmittags mit Freundinnen spazieren. Danach verabschiedete sie sich von ihnen und ging weiter. Angeblich soll sie noch mit einem Buben verabredet gewesen. Dann verlor sich ihre Spur. Die Polizei ging all die Jahre über von Mord aus – und ließ nicht locker.