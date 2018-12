Josef Schäch, der ehemalige Bürgermeister der Marktgemeinde (71, damals bei den Freien Wählern), soll in seiner Amtszeit am Gemeinderat vorbei teure Kredite abgeschlossen haben, so der Vorwurf. Den ihr entstandenen Schaden beziffert die Gemeinde auf etwa 167.000 Euro. Dazu kommen Gutachter- und Personalkosten. Insgesamt geht es bei der Schadensersatzklage gegen Schäch um 207.000 Euro.