Die 27-Jährige gab damals an, gegen 2.45 Uhr bei einem Spaziergang am Innsbrucker Ring von einem unbekannten Täter an den Schultern gepackt und in ein angrenzendes Gebüsch gezogen worden zu sein. Dagegen habe sie sich zur Wehr gesetzt, sodass der maskierte Unbekannte geflüchtet sei. Am "Tatort" fand man einen Zigarettenstummel mit der DNA des Ex-Mannes - die 27-Jährige hatte diesen dort deponiert.