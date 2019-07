München - In einer Prozesspause nimmt die 78-Jährige auf der Anklagebank einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche. Verständlich: Es ist warm im Gerichtssaal und die Verhandlung dauert jetzt schon vier Stunden. Der Vorwurf gegen die Frau: Sie habe ihren Hund an einem warmen Augusttag 2017 im Auto gelassen, um in Pöcking einkaufen zu gehen. Zeugen entdeckten den Hund, der stark hechelnd auf der Rückbank lag und alarmierten die Polizei.