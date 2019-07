Viele vor allem leichter Verletzte hätten damals versucht, schnell in ihr Alltagsleben zurückzukehren und das Erlebte zu vergessen. Eine Aufarbeitung habe nicht stattgefunden. Das mache sich jetzt bemerkbar. "Die Vergangenheit holt sie ein. Es ist daher davon auszugehen, dass mehr und mehr der Betroffenen in den kommenden Jahren eine psychologische Betreuung in Anspruch nehmen wollen oder müssen", hieß es in der Beschlussvorlage.