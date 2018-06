Verführerischer Dior-Auftritt Oh, là, là! Bella Hadid zeigt sich als Femme fatale

All Eyes on her! Mit ihrem Outfit beim Backstage-Collection-Dinner von Dior in New York hat Model Bella Hadid (21) voll ins Schwarze getroffen. Für den Launch der neuen Make-up-Linie der Luxus-Marke hat sich die 21-Jährige ein verführerisches Neckholder-Kleid übergeworfen, das nicht nur ihre Schultern freilegte. Zwar reichte ihr der schwarze Tüllrock bis zu den Knöcheln, der halbtransparente Rüschen-Stoff überließ jedoch kaum etwas der Fantasie.